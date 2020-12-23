Попова ответила на вопрос о мерах в связи с «британским» штаммом

Россия определится с дальнейшими мерами и решениями по ситуации с мутацией коронавируса в Великобритании, как только будет иметь всю информацию о ней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если говорить о новом варианте вируса, мы очень внимательно следим за реакцией ЕС. Пока она не озвучена, хотя мы знаем, что совещания ведутся в течение нескольких дней, [следим] за комментариями и реакциями Всемирной организации здравоохранения и Европейского бюро ВОЗ (...). И пока идет обсуждение, пока коллеги ищут оптимальное решение, было принято решение (...) приостановить воздушное сообщение с Великобританией», – цитирует ТАСС Попову.

По ее словам, «это превентивная мера, направленная на защиту здоровья населения России, и как только будет понимание полное [ситуации], мы будем принимать решение о том, какие действия принимать в дальнейшем».

Россия со вторника, 22 декабря, на неделю приостанавливает возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией после обнаружения в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса.

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения.

Между тем в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.

О приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.