  • Новость часаВенгрия ввела санкции против офицера ВСУ из-за атаки на «Дружбу»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору
    Умер бывший глава подразделения «Альфа» генерал-майор Канакин
    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины
    Пловец Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону
    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области
    Будапешт оспорил решение ЕС использовать активы России в пользу Украины
    США удивила позиция Индии по закупкам российской нефти
    Politico: Французы готовятся к масштабным забастовкам и акциям протеста
    Армия Израиля высадила десант под Дамаском
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет ли Трамп, выражаясь вульгарно, «прогнуть норвежцев на «нобелевку» или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    4 комментария
    28 августа 2025, 11:22 • Новости дня

    ВЗГЛЯД: Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    ВЗГЛЯД: ВС России взяли в клещи «третью столицу Украины» под Харьковом

    Северная часть Купянска оказалась под контролем российских войск после взятия Кондрашовки и начала боев за ключевые районы города, это станет чувствительной потерей для ВСУ.

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, имеющего стратегическое значение для проведения спецоперации. Прорыв российских войск стал возможен после взятия Кондрашовки к северу от города, что позволило обезопасить фланги наступающей группировки и начать продвижение к городской застройке. Сейчас трасса Н-26, последняя крупная транспортная артерия для снабжения украинских частей, находится под огневым контролем ВС РФ.

    Одновременно российские мотострелки закрепились в Соболевке у леса Малые Ровны, чтобы надежно перекрыть дорогу между Соболевкой и Благодатным на Чугуев и далее – Харьков. В Благодатном идут уличные бои, что значительно осложнило централизованное снабжение украинской группировки в Купянске. По сути, украинским военным остается только один путь отхода через Осиново, который сопряжен с большими потерями, отмечает газета ВЗГЛЯД в своем аналитическом материале.

    Особое внимание российские силы уделяют узкому центральному участку Купянска – улицам Кузнечной и Центральной, которые ведут к мосту через Оскол в восточную промышленную часть города. Украинские войска интенсивно укрепили именно промышленную зону, построив там бункеры и подземные ходы. Поэтому штурм востока города с ходу оказался затруднен, и российские войска поэтапно блокируют западную часть до трассы Н-26, чтобы лишить противника возможности снабжения.

    По словам экспертов, российские силы уже заняли северную промзону, в том числе здания филиала Харьковгаза и склады «Агротон», продвинувшись до парка имени Комсомола и стадиона «Спартак». Основные укрепления противника остались в многоэтажной застройке и на восточном берегу Оскола, где продолжаются бои за Петропавловку и промышленную часть Заосколья. Оборона украинских войск оказалась недостаточно гибкой из-за ошибок командования и постоянного переброса резервов.

    Купянск остается важнейшим логистическим хабом региона, обладая старой железнодорожной развязкой и транспортной инфраструктурой, что делает его контроль принципиально значимым для обеих сторон. Взятие города российскими войсками может поставить под угрозу удержание Чугуева, Изюма, Балаклеи, а также создать предпосылки для окружения Славянска и Краматорска. Освобождение Купянска рассматривается как первый этап перехода к масштабным стратегическим операциям в северной части ДНР.

    Кроме военного значения Купянск имеет и символическую роль: именно сюда в 1941 году было эвакуировано правительство УССР, что позволило городу получить неофициальный статус «третьей столицы Украины».

    Операция по освобождению города развивается по сценарию зачистки Угледара – сначала блокирование коммуникаций, затем последовательное освобождение городской застройки. Сопротивление украинских войск обещает усилиться по мере приближения к плотной многоэтажной застройке, но плотность и высотность построек в Купянске ниже, чем в Угледаре, что облегчает действия наступающих подразделений.

    27 августа 2025, 18:43 • Новости дня
    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых

    Мирошник: ВСУ используют в ЛНР боеприпасы с труднообнаружимыми в теле осколками

    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины начали использовать на северо-западе ЛНР боеприпасы, поражающие элементы которых сложно обнаружить в теле раненого и даже увидеть на рентгеновских снимках, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, эти боеприпасы сбрасываются с беспилотников разных модификаций и содержат осколки и шрапнель, изготовленные не из металла, а из пластика или схожих материалов, передает ТАСС.

    Мирошник отметил, что при попадании в человека такие боеприпасы оставляют в теле десятки или даже сотни мелких шариков, которые крайне тяжело обнаружить с помощью рентгеновских снимков или магнитов. Это значительно затрудняет процесс лечения и делает его долгосрочным.

    Дипломат также сообщил, что на лисичанском направлении были обнаружены осколки нового типа – они имеют острые края и изготовлены из металлических материалов, которые не реагируют на магнит. Эти осколки предназначены для нанесения максимального ущерба, глубоко проникают в тело и крайне трудны для извлечения и идентификации медицинскими приборами.

    Мирошник подчеркнул, что применение подобных боеприпасов по мирному населению ЛНР является целенаправленным нарушением конвенции о «негуманном» оружии со стороны Киева.

    Ранее Мирошник сообщил, что украинские военные с 18 по 24 августа выпустили по целям на российской территории не менее 2357 боеприпасов, в результате ранения получил 121 мирный житель, погибли 19 человек.

    Комментарии (17)
    27 августа 2025, 23:56 • Новости дня
    Глава МИД Люксембурга от радости запрыгнул на украинского коллегу в Одессе

    Глава МИД Люксембурга от радости запрыгнул на украинского коллегу при встрече

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель был настолько рад повидаться с украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе, что буквально запрыгнул на него, обнимаясь, при встрече.

    Видеоролик со свидетельством своего горячего приветствия Беттель выложил в соцсети Х, подписав эмоциональными репликами.

    «Рад снова видеть моего друга Андрея Сибигу! На этот раз в Одессе, спасибо тебе за то, что принял нас», – сказано в посте.

    Беттель сделал репост на свою страницу записи с видео у экс-советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

    «Объятия министров иностранных дел Украины и Люксембурга. Это, наверное, одно из самых приятных событий, которые вы увидите сегодня», – подписал ролик Геращенко.

    Встреча Беттеля и Сибиги в Одессе состоялась 26 августа. В комментариях к украинским СМИ, сообщавшим об этой записи люксембургского министра, реакции разделились. Преобладали мнения тех, кто заметил сходства манеры приветствия Беттеля и президента Франции Макрона. В одной из реплик пользователь отметила, что раньше были только Макрон с главой киевского режима Зеленским, теперь «еще и эти».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга поддержали усиление военной помощи Киеву, включая поставку истребителей F-16 и продвижение страны в НАТО.


    Комментарии (17)
    27 августа 2025, 22:22 • Видео
    Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    Комментарии (10)
    27 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского

    Политолог Козюлин: Трамп не соглашается с нелегитимностью Зеленского из-за спешки прекратить конфликт

    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США невыгодно соглашаться с нелегитимностью Владимира Зеленского, поскольку это предполагает запуск электоральных процедур и отодвинет на неопределенный срок возможность мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине.

    «Судя по всему, администрация Трампа осознает нелегитимность Зеленского, но понимает, что признание этого факта еще больше отсрочит потенциальное мирное урегулирование. А это категорически противоречит планам главы Белого дома», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Президент США видит, что даже небольшие вопросы существенно колеблют стабильность переговорного трека по украинскому урегулированию. А нелегитимность Зеленского – очень весомая проблема, которая предполагает запуск электоральных процедур и смену власти на Украине», – продолжил аналитик.

    «К тому же Зеленский начинает проявлять больше уважения к Трампу и в глазах американской администрации становится более предсказуемым и стабильным. Очевидно, в Белом доме не видят других приемлемых кандидатов для участия в переговорах в качестве главы Украины», – детализировал собеседник.

    «В этом смысле интересы Европы и США даже совпадают. Брюссель в данный момент тоже не готов видеть другого человека на посту президента Украины, кроме Зеленского, с которым у Европы уже налажены многосторонние связи, и чья политика полностью ложится в канву европейских ожиданий», – заметил политолог.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает важной позицию России о том, что нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – сказал Трамп.

    «Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились», – указал Трамп, говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского. Также глава Белого дома напомнил о своих хороших отношениях с политиками.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине. «В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – подчеркнул дипломат.

    При этом глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что мешает встрече Путина и Зеленского.

    Комментарии (20)
    27 августа 2025, 21:18 • Новости дня
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР

    Несколько расчетов ударных БПЛА ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями

    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР
    @ Jana Cavojska/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских силовых структурах сообщили, как под Н Колодезями в Донецкой Народной Республике несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    «Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», рассказали источники РИА «Новости».

    Напомним, в этот день подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские войска освободили  Запорожское в Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (9)
    28 августа 2025, 09:58 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области

    Представитель подполья Лебедев сообщил о ликвидации иностранных военных под Киевом

    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о серийных ударах по объектам ВСУ в Киевской области, приведших к гибели значительного числа украинских и иностранных военных.

    В результате серии ударов в Киевской области было уничтожено большое количество военных ВСУ, включая иностранных наемников, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    Он заявил: «Киевская область: Киев и окрестности, Ирпень, Бучанский, Белоцерковский, Бориспольский и Броварский районы, Васильков – 30 эпизодов, многократные серийные удары, гибель военных в большом количестве, в том числе иностранных зафиксирована».

    Лебедев отметил, что удары наносились по ряду областей Украины, в том числе по полигонам, авиабазам и лагерям в Черниговской области. Также сообщается об ударах по ключевым позициям ВСУ и складам на территории Донецкой области, которая контролируется Киевом, а также по местам базирования военных в Херсонской области.

    В других регионах, таких как Запорожская, Полтавская и Черкасская области, поражены склады, аэродромы, полигоны с техникой НАТО и транспортные узлы, а также тренировочные объекты украинских военных. В Хмельницкой и Винницкой областях удары пришлись по местам ремонта тяжелой техники, аэродрому и логистическим пунктам ВСУ.

    В Днепропетровской области, по словам Лебедева, удары были нанесены по логистике, промышленным объектам и полигону в Днепропетровске, Каменском, Кривом Роге и Самаровском районе. Подполье утверждает, что все атаки были направлены на военные объекты и инфраструктуру, связанную с ВСУ и их союзниками.

    Накануне пророссийское подполье сообщило об ударе по лагерю ВСУ в Черкасской области. В тот же день в результате удара в Полтавской области был уничтожен крупный склад и логистический центр, которые использовались украинскими военными для снабжения своих подразделений.

    Комментарии (5)
    27 августа 2025, 21:52 • Новости дня
    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины за воду и тепло

    Суд в Москве постановил взыскать с посольства Украины 40 млн рублей долга

    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины за воду и тепло
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года по заявлениям ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК), подконтрольного Газпрому, взыскал с посольства Украины более 40 млн рублей долга за тепло и горячую воду, говорится в материалах суда.

    Арбитраж принял 12 решений в пользу МОЭК по долгам за тепло и воду, сумма взысканий превысила 40 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Первый иск был подан в июле 2023 года и полностью удовлетворен: с посольства взыскали около 16 млн рублей долга и пени по двум договорам 2009 года за период с февраля 2022 года по март 2023 года. После этого МОЭК продолжила подавать иски за последующие периоды, суд также удовлетворял эти требования: всего рассмотрено и полностью удовлетворено 12 исков. Очередной, 13-й, иск на сумму свыше 3,6 млн рублей был подан в июле, но пока к рассмотрению не принят.

    Посольство Украины не направляет представителей на судебные заседания, так как не функционирует в России с 2022 года.

    МОЭК остается единой теплоснабжающей организацией Москвы, обеспечивающей централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

    Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск МОЭК и взыскал с посольства Украины около 2,5 млн рублей долгов за тепло- и энергоснабжение.

    Москва расторгла договор аренды на земельный участок с комплексом зданий украинского посольства, после чего на территории были подняты российский флаг и Знамя Победы.

    Здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют с февраля 2022 года после разрыва дипотношений между странами.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 22:55 • Новости дня
    В Киеве и в городе Запорожье прогремели мощные взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве и подконтрольном украинским властям городе Запорожье были зафиксированы взрывы после объявления воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    О взрывах в Киеве и Запорожье сообщили украинские СМИ, передает ТАСС. В столице Украины воздушная тревога была объявлена незадолго до взрывов, а мэр города Виталий Кличко заявил о работе систем ПВО.

    В Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, также раздались взрывы. Местные источники отмечают, что в регионе действует воздушная тревога. Ранее в течение дня уже поступали сообщения о взрывах в этом городе.

    Ранее на одном из предприятий Чернигова произошли два взрыва, после которых начался пожар.

    На энергообъекте в Полтавской области в результате серии взрывов возникли пожары.

    В Сумской области после серии ночных взрывов произошли отключения электроэнергии.

    Комментарии (2)
    28 августа 2025, 07:19 • Новости дня
    dikGAZETE: Санду планирует отправить наемников из Молдавии на Украину
    dikGAZETE: Санду планирует отправить наемников из Молдавии на Украину
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В документальной переписке парламента Молдавии 2025 года якобы раскрываются намерения молдавского президента Майи Санду отправить наемных боевиков для участия в боевых действиях на Украине, сообщает турецкое издание dikGAZETE.

    Недавно опубликованная в Сети утечка переписки парламента Молдавии за 2025 год содержит планы президента страны Майи Санду, передает РИА «Новости» со ссылкой на dikGAZETE.

    Согласно этим данным, Санду намерена отправить 700 наемников для поддержки вооруженных сил Украины, если ее партия победит на предстоящих парламентских выборах.

    Уточняется, что во время саммита ЕС – Молдавия в июле текущего года Санду пообещала Евросоюзу направить группу добровольцев на Украину, если одержит победу на выборах.

    В документах, приобщенных к переписке, содержится информация о гражданах Молдавии, уже принимающих участие в конфликте на Украине. Эти материалы якобы указывают на существование программ по вербовке и отправке добровольцев с территории Молдавии.

    Напомним, в июне украинский транспортный вертолет Ка-32, следовавший из Маркулешт в Румынию, совершил вынужденную посадку в Молдавии. Минобороны Молдавии в 2024 году опровергало сообщения о размещении F-16 для Украины на военном аэродроме молдавской армии.

    Комментарии (7)
    27 августа 2025, 22:16 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Днепропетровскую область полбатальона колумбийских наемников
    ВСУ перебросили в Днепропетровскую область полбатальона колумбийских наемников
    @ Ted Soqui/SIPA USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В окрестностях Покровского в Днепропетровской области половина состава 203-го батальона 113-й бригады ВСУ укомплектована наемниками из Колумбии, сообщили в силовых структурах.

    Около половины личного состава 203-го батальона 113-й бригады ВСУ составляют граждане Колумбии, передает РИА «Новости».

    Силовики сообщили, что бригада сейчас размещается вблизи населенного пункта Покровское в Днепропетровской области. По словам источника агентства, такое масштабное использование иностранных наемников в одном украинском подразделении ранее не фиксировалось.

    Ранее выяснилось, что посольство Украины в Перу, которое курирует также отношения Киева с Эквадором и Колумбией, через свой сайт вербует наемников с военным опытом для 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В частности, подчеркивалось, что предпочтение отдается гражданам с реальным боевым опытом.

    В рядах ВСУ начала действовать новая структура, которую формируют латиноамериканские и испаноговорящие наемники, привлеченные через соцсети.

    Колумбийский наемник рассказал, что его отправили на фронт ВСУ без подготовки.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 13:50 • Новости дня
    Эксперт объяснила согласие Украины на двойное гражданство с пятью странами

    Политолог Шеслер: Киев разрешает множественное гражданство для спасения от демографической катастрофы

    Эксперт объяснила согласие Украины на двойное гражданство с пятью странами
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев пытается предотвратить демографическую катастрофу. На Банковой хотят, чтобы даже беженцы и релоканты не переставали быть украинцами по паспорту, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что первыми странами, с которыми Украина разрешит множественное гражданство, будут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.

    «Для Украины, которую покидают миллионы человек, потеря граждан критична. Поэтому Киев решил отменить норму, обязывающую выходить из украинского гражданства при получении иностранного паспорта. Так уехавшие все равно будут оставаться украинцами», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Другими словами, власти пытаются предотвратить колоссальную демографическую катастрофу хотя бы на бумаге. По оценкам некоторых экспертов, в республике сейчас проживают не более 18 млн человек», – детализировала собеседница. «Выбор стран тоже объясним. Германия, Польша, Чехия – лидеры среди европейских стран по количеству принятых украинских беженцев. Но тех, кто получил паспорт, среди них пока не так много», – рассказала она.

    «Паспорта Германии, США и Канады получить тоже трудно. Кроме того, в ФРГ украинцам адаптироваться мешает языковой барьер. Также, думаю, в список будут включены другие страны ЕС и Британия», – рассуждает политолог. При этом, аналитик заметила, что Киев не намерен признавать двойное гражданство с Россией, хотя миллионы украинцев уже имеют российский паспорт. «Также Банковая не приняла решение в отношении Венгрии – украинские власти смотрят на этнических венгров, как на потенциально нелояльных граждан», – отметила спикер.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что первыми странами, с которыми Украина разрешит множественное гражданство, будут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. По его словам, этот вопрос был обсужден на встрече с представителями «Всемирного конгресса украинцев».

    В июле он подписал закон о легализации множественного гражданства. Как указано в документе, теперь иностранцы смогут получать паспорт Украины в упрощенном порядке. При этом перечень будет формироваться с учетом того, является ли государство членом ЕС и ввело ли оно антироссийские санкции.

    Одновременно в законе прописана невозможность двойного гражданства с Россией, а также «странами, не признающими территориальную целостность Украины». Ранее при получении паспорта другого государства украинцы были обязаны выйти из украинского гражданства, отмечает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что законодательное нововведение Зеленского объясняется не только военными потерями, но и постепенным отказом эмигрантов, релокантов, беженцев от украинского гражданства в пользу новых стран пребывания. Таким образом, Банковая хочет обратить этот процесс вспять хотя бы на бумаге, приписав к оставшимся землям «эмигрантские души».

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Первое Мая в ДНР
    Российские войска освободили поселок Первое Мая в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Новотроицкого, Красноармейска, Доброполья, Торецкого, Кутузовки, Родинского, Димитрова, Золотого Колодезя и Новониколаевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 400 военнослужащих, три бронемашины и пять артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, танковой бригад, штурмового полка ВСУ и полка нацгвардии возле Кондратовки, Старой Гуты, Павловки, Андреевки, Юнаковкиа и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском и Меловым в Харьковской области.

    ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре бронемашины, семь артиллерийских орудий и две станции РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами и пять складов материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малиновки, Изюма, Купянска в Харьковской области и Дробышево в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ у Александро-Шультино, Серебрянки и Дружковки в ДНР.

    При этом противник потерял до 190 военнослужащих и танк. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Великомихайловки, Березового, Гавриловки, Сосновки, Январского в Днепропетровской области и Новогригоровки в Запорожской области.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ. Уничтожены склад с боеприпасами и склад материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Новотроицкого в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.

    ВСУ потеряли свыше 65 военнослужащих, артиллерийское орудие и семь станций РЭБ. Уничтожены три склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области

    До этого российские войска освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль назвал гарантии безопасности ключевой темой переговоров по Украине
    Кремль назвал гарантии безопасности ключевой темой переговоров по Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос гарантий безопасности остается одной из важнейших тем в процессе поиска урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, вопрос гарантий безопасности остается одной из важнейших тем в процессе поиска урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что эта тема постоянно присутствует в повестке переговоров и обсуждается на всех уровнях контактов. Он отметил, что гарантии безопасности обсуждаются в контексте усилий по урегулированию и занимают значимое место в текущей дипломатической повестке.

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами американского президента о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    Комментарии (2)
    27 августа 2025, 13:48 • Новости дня
    Politico: Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз
    Politico: Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от вето, что приблизило открытие переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз уже этой осенью, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

    Решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз может быть принято в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

    По данным источников издания, президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС. Это позволит странам Евросоюза выйти из тупика по вопросу расширения сообщества за счет двух восточноевропейских стран.

    В материале отмечается, что решение может быть принято в течение ближайших дней или недель. Еще один европейский дипломат заявил, что в отношении Молдавии с открытием переговорного кластера лучше не спешить из-за предстоящих парламентских выборов, поскольку это может оказаться недальновидным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз. Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но Венгрия под руководством Орбана стала единственной страной ЕС, которая открыто противостоит давлению со стороны США и поддержке Украины в этом вопросе.

    Комментарии (5)
    27 августа 2025, 12:18 • Новости дня
    Медведчук: Режим Зеленского навязывает украинцам идею вечной войны с Россией
    Медведчук: Режим Зеленского навязывает украинцам идею вечной войны с Россией
    @ Ирина Яковлева/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские элиты под руководством Владимира Зеленского используют риторику вечной войны с Россией ради собственной выгоды и дорогой зарубежной жизни для себя, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Элиты Украины во главе с Владимиром Зеленским продолжают навязывать гражданам страны идеологию вечной войны с Россией, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

    По его словам, сторонники Зеленского являются «наемниками других государств», не представляющими интересы украинского народа.

    Медведчук подчеркнул, что задача режима Зеленского – гнать украинский народ на бойню, что совершенно не скрывается». Он отметил, что подобная риторика позволяет украинским элитам зарабатывать и обеспечивать себе роскошную жизнь за границей.

    В заключение политик призвал украинцев не защищать нынешнюю власть. «Пусть она защищается сама, и тогда ее воинственность и недружественность резко канет в лету», – заявил Медведчук.

    Ранее в Турции сообщили, что окружение Владимира Зеленского переводит в ОАЭ по 50 млн долларов ежемесячно.

    Медведчук сообщал, что НАБУ и САП собирают материалы для возможного трибунала над Зеленским. Медведчук считает, что Зеленский не способен выполнять обещания и не понимает, что такое ответственность.

    Комментарии (2)
    28 августа 2025, 08:09 • Новости дня
    В Самарской области десять пассажирских поездов задержались из-за падения дрона
    В Самарской области десять пассажирских поездов задержались из-за падения дрона
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе станции Кряж в Самарской области упали обломки БПЛА, из-за этого задерживаются шесть пассажирских и четыре пригородных поезда, сообщила Куйбышевская железная дорога.

    Максимальное время задержки у этих поездов составляет два часа и 14 минут, сообщили в КЖД, передает ТАСС.

    Отмечается, что три пригородных поезда отменены.

    Напомним, в Волгоградской области обломки дрона упали на объекты транспортно-логистической инфраструктуры, загорелось техническое строение локомотивного депо.

    После этого на станции Петров Вал в регионе из-за падения обломков беспилотника возник пожар, движение поездов временно остановили.

    Комментарии (3)
    Главное
    Санду пообещала отправить молдавских наемников на Украину
    В России заявили о недооцененной роли Китая во Второй мировой войне
    Bloomberg сообщило о замене посла Украины в США в угоду Трампу
    Кремль спросили о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
    Опытные альпинисты заявили о невозможности спасения Наговицыной с пика Победы
    В РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце
    Напавший на полицейских в Москве мужчина был под наркотиками

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, который имеет большое стратегическое значение для СВО и станет чувствительной потерей для ВСУ. На это есть как минимум четыре причины, считая историческое прошлое этого особенного города, расположенного в ста километрах от Харькова. Подробности

    Перейти в раздел

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации