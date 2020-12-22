В Москве произошла стрельба в банке

Неизвестный устроил стрельбу в одном из банков Москвы. Подозреваемый сбежал, в настоящее время ведется его поиск, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве уточнили, что в результате стрельбы никто не пострадал, передает ТАСС.

Сообщение о разбое в организации по адресу Зацепский вал, дом 5, поступило около 18.00 мск. По предварительным данным, неизвестный мужчина зашел в помещение и потребовал передать ему деньги, угрожая «предметом, похожим на пистолет».

«Мужчина произвел выстрелы, от которых никто не пострадал, и скрылся с места происшествия, ничего не взяв», – передает РИА «Новости» сообщение столичного главка МВД.

В июле ограбление банка со стрельбой произошло в Петербурге.