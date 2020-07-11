В Петербурге произошло ограбление банка со стрельбой

Неизвестный в Петербурге напал на отделение «Совкомбанка» и произвел в нем несколько выстрелов, пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 16.40 мск в отделении «Совкомбанка» на проспекте Ветеранов, передает 78.ru со ссылкой на источник.

Мужчина, по этим данным, забежал в отделение, несколько раз выстрелил и скрылся с места происшествия. По данным собеседника, преступнику удалось похитить 4 млн рублей. По предварительным сведениям, никто не пострадал.

Также приводятся приметы подозреваемого: рост – около 170 см, темно-серая толстовка с капюшоном. Объявлен план «Перехват». На месте ЧП найдена гильза.

23 мая в центре Москвы неизвестный мужчина захватил в заложники в отделении «Альфа-банка» нескольких человек. Его задержали через некоторое время, возбуждено уголовное дело.

Один из заложников во время происшествия вел прямую трансляцию в соцсетях. В ролике запечатлено, как захватчик употребляет нечто, похожее на алкоголь, из бутылки.