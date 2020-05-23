Захвативший заложников в банке в центре Москвы задержан

Правоохранители задержали подозреваемого, который захватил офис «Альфа-банка» в центре Москвы.

«Захватчик банка задержан», – сказал собеседник РИА «Новости». С задержанным ведутся следственные действия.

Представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи приехали на место преступления и начали работу.

Ранее сообщалось, что захвативший в заложники в отделении банка выдвинул требование – крупную сумму денег. Напомним, неизвестный захватил до шести человек в отделении «Альфа-банка» в Москве и угрожает подорвать его.