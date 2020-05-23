Захвативший заложников в банке в центре Москвы выдвинул требование

Неизвестный, захвативший не менее пяти человек в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы в заложники, потребовал от сотрудников крупную сумму денег.

«Захватчик попал в трудную жизненную ситуацию. Он требует от администрации Альфа-банка крупную сумму денег. По предварительным данным, он работает курьером, доставляет еду», – сообщил собеседник ТАСС.

Движение транспорта в районе офиса банка перекрыто, силовики блокировали движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Суздальского переулка, сообщили в информационном центре московского транспорта.

Собеседник РИА «Новости» в экстренных службах уточнил, что правоохранители расширили зону оцепления, где неизвестный удерживает заложников.

Правоохранители начали переговоры с подозреваемым.

Ранее сообщалось, что неизвестный захватил до шести человек в отделении «Альфа-банка» в Москве и угрожает подорвать его.