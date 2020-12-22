Путин и Аббас обсудили проблему ближневосточного урегулирования

Президент России Владимир Путин и палестинский лидер Махмуд Аббас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ближневосточное урегулирование, а также возможность поставок в Палестину вакцин российского производства, сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассмотрена проблематика ближневосточного урегулирования. Владимир Путин подтвердил готовность России и впредь содействовать достижению справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта, в том числе с использованием потенциала «квартета» международных посредников», – сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что президенты обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и условились о контактах на различных уровнях.

Также Путин и Аббас обсудили борьбу с коронавирусом, включая возможные поставки в Палестину вакцин российского производства. Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной областях. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая возможные поставки в Палестину вакцин российского производства», – говорится в сообщении.

В мае премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предложенной Вашингтоном «сделке века».