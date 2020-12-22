Врач назвал смертельную ошибку при домашнем лечении коронавируса

Работающий в «красной зоне» хирург, анестезиолог-реаниматолог Алок Мишра рассказал, что по-настоящему опасны запущенные из-за самолечения случаи коронавирусной инфекции.

По его словам, подавляющее число людей в реанимации доводят себя сами до критического состояния, принимая огромные дозы антибиотиков и оттягивая госпитализацию.

Медик привел в пример случай с женщиной, которую дети не пускали в больницу и лечили дома. Через пару недель она попала в больницу с «выжженным» антибиотиками иммунитетом. Врачи, как пояснил Мишра в беседе с «Комсомольской правдой», пытались ей помочь, но не смогли. В случаях тяжелого течения коронавируса, как отметил он, у пациентов легкие «забиты тромбами».

Мишра также напомнил, что если у заболевшего на протяжении пары-тройки дней держатся симптомы, то нужно обратиться к врачу, а через неделю можно сделать КТ, чтобы не пропустить признаки пневмонии. Также необходимо внимательно следить за своим состоянием. Если у человека нет проблем с сердцем или диабета, то он, скорее всего, перенесет болезнь легко и без риска для жизни.

Ранее ВОЗ предупредила об опасности лечения COVID-19 антибиотиками.