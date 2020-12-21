В Нидерландах выявили первого заболевшего мутировавшим в Британии коронавирусом

В Нидерландах мутировавшим в Великобритании штаммом коронавируса заболел первый человек, сообщил вице-премьер, министр здравоохранения, благосостояния и спорта королевства Хуго де Йонге.

Власти Нидерландов сейчас устанавливают, с кем заболевший мог находиться в контакте, чтобы изучить «распространяется ли этот тип далее по стране», передает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

Как сообщил де Йонге, в понедельник группа специалистов проведет встречу, на которой обсудит необходимость введения дополнительных мер в связи с появлением нового штамма коронавируса. «Несмотря на то, что мутация приводит к более быстрому распространению вируса, она не приводит к более тяжелому течению заболевания, а разрабатываемые вакцины формируют иммунитет и от этого штамма», – отметил вице-премьер.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств.