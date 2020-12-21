Медведев назвал необходимое для России количество доз вакцины от COVID

России необходимо более 45 млн доз вакцины от коронавируса на первое полугодие 2021 года, уже произведено более 1,5 млн доз «Спутник V», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Согласно оценкам Министерства здравоохранения, это более 45 млн доз на первые шесть месяцев следующего года», – сказал Медведев на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин от коронавируса, передает ТАСС.

По словам Медведева, уже произведено более 1,5 млн доз вакцины «Спутник V», около полумиллиона – введено в гражданский оборот. Зампред Совбеза отметил, что имеется информация о необходимости дооснащения оборудованием части центров по распределению вакцины. «На это нужно обратить внимание», – потребовал он. Медведев добавил, что в начале 2021 года планируется запустить горячую линию по вопросам логистики вакцин.

Говоря о вакцине «Эпиваккорона», созданной центром «Вектор», он сообщил, что до конца 2020 года в оборот поступит около 25 тыс. ее доз, а к концу июня 2021 года планируемые объемы производства препарата составляют 11 млн доз.

Зампред Совбеза констатировал, что производители вакцин до сих пор закупают много оборудования и компонентов за рубежом, и отметил необходимость снижать эту зависимость.

Останавливаясь на вопросе продвижения российских вакцин за рубежом, Медведев подчеркнул, что соглашения о совместном производстве российских вакцин заключены с восьми площадками в разных странах. «Очевидно, что работы здесь еще тоже много», – сказал он. Медведев подчеркнул, что борьба с коронавирусом требует максимальной концентрации сил и ресурсов, эта тема стала «одним из критических вопросов национальной безопасности».

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что разработка и создание вакцины от коронавируса «Спутник V» обошлись в 1,5 млрд рублей.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.