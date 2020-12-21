Названа стоимость создания вакцины от COVID «Спутник V»

Разработка и создание вакцины от коронавируса «Спутник V» обошлись в 1,5 млрд рублей, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью для фильма «Эпидемия с Антоном Красовским».

«20 апреля, когда мы [с министром здравоохранения РФ Михаилом] Мурашко докладывали о первых наших результатах по вакцине, они были довольно таки обнадеживающие, я тогда уже упор делал [на то], что создать вакцину это только начало, а самое тяжелое – ее масштабировать, и наше предприятие (...) очень маломощное и необходимо для реконструкции предприятия, для ведения той разработки (...) до конца, до стадии второй фазы клинических испытаний, 1,5 млрд рублей», – цитирует ТАСС Гинцбурга.

Ученый отметил, что необходимые средства удалось получить спустя чуть больше месяца.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.