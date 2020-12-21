Кремль заявил о диалоге Москвы и Баку по вопросу сбитого российского вертолета

Москва и Баку осуществляют тесный и конструктивный диалог по всем вопросам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Москва и Баку по всем вопросам находятся в состоянии регулярного и очень тесного конструктивного диалога», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, сотрудничает ли Азербайджан с Россией по вопросу расследования сбитого российского вертолета, и что известно Кремлю о ходе этого расследования.

«Это все, что я могу вам сказать в ответ на этот вопрос», – добавил он.

В начале ноября российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) вне зоны боевых действий.

В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Ильхам Алиев принес извинения в связи с уничтожением вертолета, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В Баку заявили, что виновные будут наказаны.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в небе Армении.