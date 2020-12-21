«Пугающий» памятник нововоронежской Аленке решили демонтировать Выдан главный документ для ввода в эксплуатацию трассы «Таврида» в Крыму Генпрокуратура признала нежелательной НПО «Пражский центр гражданского общества» 21 декабря 2020, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России неправительственную организацию «Пражский центр гражданского общества», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre («Пражский центр гражданского общества», «Пражский гражданский центр», Чешская Республика)», – передает ТАСС сообщение Генпрокуратуры. Ранее Пражский центр выделил более 180 млн рублей на ЛГБТ-пропаганду в России.

