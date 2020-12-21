В местах боев в Карабахе обнаружено более 1 тыс. тел погибших

В местах боевых действий в Нагорном Карабахе обнаружены тела более 1 тыс. погибших, сообщила государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной НКР.

«С 13 ноября и по сей день спасательные отряды государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят поисково-спасательные работы в местах боевых действий. В результате данных работ по состоянию на 20 декабря обнаружено 1039 тел погибших, в том числе и тела мирных жителей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал официального информационного центра НКР.

В поисковых работах при содействии начальника государственной службы по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Карена Саркисяна вместе со спасательными отрядами принимают участие родственники погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также военные, знакомые с местностью.



«Сегодня поиски продолжаются в горно-лесных районах Шушинского, Мартунинского, Гадрутского и Физулийского районов», – сообщили в службе.

Ранее в министерстве обороны Армении сообщали, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Позже командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.