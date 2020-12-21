Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи снижался на 0,82% и достигал 3246,90 пункта, а индекс РТС – на 0,57%, до 1394,52 пункта, передает ТАСС.

К 10.40 индекс Мосбиржи уже находился на отметке 3236,55 пункта (-1,14%). Индекс РТС торговался на уровне 1360,61 пункта (-2,99%).