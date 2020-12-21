Определены сроки создания дальневосточной авиакомпании

Дальневосточная авиакомпания будет создана на базе «Авроры» до 1 февраля 2021 года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Достигнуты финальные договоренности с 11-ю главами субъектов Дальневосточного федерального округа, министерством, и под эгидой [вице-премьера] Юрия Петровича Трутнева мы выработали условия, компания создается прямо сейчас. Я поставил первым свою подпись под акционерным соглашением о создании такой компании на базе АК «Аврора». (…) Авиакомпания до 1 февраля будет создана», – передает ТАСС его заявление в интервью телеканалу «Россия-24».

Напомним, в январе президент Владимир Путин поручил создать авиакомпанию, специализирующуюся на перевозках пассажиров и грузов на территории Дальнего Востока и в труднодоступных районах.

Сообщалось, что новая авиакомпания для Дальнего Востока должна до 2024 года приобрести до 60 SSJ-100 и 16 самолетов МС-21.