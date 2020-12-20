В Болгарии заявили о бессилии США перед «Северным потоком – 2»

Россия достроит «Северный поток – 2», у США нет эффективных инструментов для остановки газопровода, считает болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова.

«Россия достроит «Северный поток – 2». Американцы бессильны, потому что не могут предложить альтернативу», – сказала Дюлгерова в интервью газете «Труд».

Политолог отметила, что страны, доминирующие на энергетических рынках, имеют возможность для устойчивых сфер влияния (политического и экономического) в разных регионах. Она также подчеркнула, что Болгария стремится к мирным отношениям с Россией, однако активность США усилила напряженность между двумя странами.

Напомним, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. При этом Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает новые санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Между тем на прошлой неделе стало известно, что трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится течение нескольких месяцев.