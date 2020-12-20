Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала

Сборная России по хоккею стала победителем домашнего этапа Евротура – Кубка Первого канала, который завершился в Москве, обыграв в заключительном матче команду Финляндии.

Встреча завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) в пользу России. У победителей отличился Вадим Шипачев (14-я минута), а затем дубль оформил Дмитрий Воронков (24 и 29), по шайбе забросили Павел Карнаухов (59) и Андрей Кузьменко (60). У финнов шайбу забросил Харри Песонен (37), передает РИА «Новости».

Россияне выиграли все три матча домашнего этапа, набрав в итоге восемь очков. Сборная Финляндии (3 очка) осталась на третьем месте, вторую строчку заняла команда Швеции (4), а последнюю, четвертую – сборная Чехии (3).

Ранее сообщалось, что российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли первое место в мужском командном спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира в германском Дрездене.