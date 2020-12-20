Представлен новый туристический бренд Сочи

У Сочи появился новый туристический бренд, который поможет представлять курортные возможности города и станет его символом, сообщил на церемонии публичной презентации мэр Алексей Копайгородский.

Графический логотип Сочи был разработан по поручению главы города. Команда, в которую вошли представители администрации курорта и специалисты группы компаний VDS, в течение полугода разрабатывала и в результате предложила около 20 качественных графических изображений с концепцией, отражающей основную суть курорта Сочи. Эти варианты рассмотрели ведущие сочинские архитекторы и дизайнеры. Также обсудили их на Общественном совете с лидерами курортной индустрии и представителями СМИ, передает РИА «Новости».

«Бренд Сочи мы будем использовать для продвижения его санаторно-курортной отрасли на международных и российских туристических выставках, размещать на сувенирной продукции, использовать в оформлении городской среды. Наша общая цель – сделать так, чтобы бренд стал настоящим визуальным символом города-курорта Сочи», – рассказал Копайгородский.

Бренд представляет собой графическое изображение ротонды – окруженной колоннами беседки. Своей формой они также напоминают пальмы, знаковый символ курорта, помещенный на его гербе. Верхняя часть представляет собой горы с встающим над ними солнцем. В нижней части визуализации бренда расположено слово «Сочи» и графическое изображение морской волны. Также в бренде знаменитые ротонды и колонны Сочи визуально соединяют между собой два главных природных достояния города: море и горы, современные прибрежные и горный кластеры.

«Сделав ротонду, мы объединили наше море и горнолыжные курорты. Эти ротонды объединяют жителя и туриста Сочи. Цвет бренда бронзовый, очень дорогой, насыщенный, элитарный», – пояснила советник главы города Елена Сошникова.

Для позиционирования бренда власти планируют создать ряд текстов и визуальных материалов с использованием слоганов, призывов и мотивирующих фраз: «Дыши свободой», «Вдохни свободу», «Повысь культуру отдыха», «Отдых на высокой ноте», «Стань автором своей истории отдыха», «Напиши свою историю отдыха» и других.