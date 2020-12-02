В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 73 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит данные представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 9126 человек.

Днем ранее в Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом.

В среду власти Москвы решили ужесточить контроль за соблюдением ограничений по коронавирусу в предновогодние дни. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице новые ограничения, в числе которых запрет на работу ресторанов в новогоднюю ночь, а также отмена тематических ярмарок и фестивалей. При этом он отметил, что не запрещает жителям столицы гулять в это время по улицам города. Тем не менее градоначальник подчеркнул, что следует все же остаться дома и встретить праздник в кругу близких. С такими же пожеланиями выступил врач и телеведущий Александр Мясников. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.