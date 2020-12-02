Хинштейн уточнил условия блокировки сайтов за цензуру против российских СМИ

Законопроект о блокировке интернет-ресурсов, дискриминирующих российские СМИ, распространяется на все ресурсы независимо от места их регистрации, при этом контент должен быть ориентирован на граждан России, заявил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Разумеется, что законопроект, его действие, распространяется на все интернет-ресурсы безотносительно места их регистрации, но при одном условии. Эти интернет-ресурсы должны быть на русском языке или на языках народов России, эти интернет-ресурсы должны быть ориентированы именно на граждан России. Иными словами, если кто-то реализует акт цензуры по отношению к интернет-странице, аккаунту русскоязычной общины в Прибалтике, то при всей возмутительности этого акта наш законопроект его не коснется», – пояснил Хинштейн в ходе общественных слушаний по борьбе с интернет-цензурой в отношении российских СМИ.

Глава комитета добавил, что Госдума обсудит законопроект о блокировке до конца осенней сессии, которая завершится 24 декабря. «Рассчитываем принять [законопроект] в текущей сессии. В первом чтении точно, там посмотрим», – передает его слова ТАСС.

При этом, по словам директора департамента государственной политики в области средств массовой информации Минцифры Екатерины Лариной, Россия параллельно с совершенствованием законодательного регулирования деятельности западных интернет-площадок должна стимулировать развитие собственных платформ.

«Конечно, нам нужно поддерживать свои сервисы. Конечно, нам нужно параллельно с законодательным регулированием стимулировать развитие собственных платформ и собственных площадок», – передает ее слова РИА «Новости».

Однако, по мнению представителя Минцифры, «переходить на тот же язык манипуляций и злоупотреблений силой», как это делают западные площадки и западные власти, неправильно.

«Я считаю, мы цивилизованно и ответственно должны двигаться по пути регулирования, прозрачного регулирования и разъяснения нашей позиции», – добавила Ларина.

Напомним, в Госдуму внесли проект закона о санкциях против зарубежных IT-платформ за цензуру российских СМИ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы, они будут выработаны при обсуждении законопроекта в Госдуме.