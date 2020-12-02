Посольство объяснило исполнение венгерского гимна депутатами на Украине

Депутаты в Закарпатской области исполняли «молитву венгров», которая используется венгерскими общинами во всем мире, заявили в посольстве Венгрии на Украине.

«Выяснилось, что человек, сделавший запись и опубликовавший ее с очевидно недоброжелательной целью – который, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах, – намеренно не записал государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии», – цитирует заявление посольства издание «Европейская правда».

Также в посольстве отметили, что «молитва» является частью культурного наследия венгров и используется венгерскими общинами во всем мире. Отмечается, что это не символ Венгрии, а «символ принадлежности к венгерской нации».

«Уже десятилетиями наблюдается практика, согласно которой в поселениях, где проживают венгры, присутствуют венгерские национальные цвета, а во время торжеств раздается национальная молитва. Мы надеемся, что эта прекрасная и высоко ценимая традиция уважения к разным национальностям и меньшинствам будет беспрепятственно продолжаться в Украине», – заявили в дипмиссии.

Ранее депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области Украины исполнили гимн Венгрии во время принесения присяги. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого принял венгерского посла Иштвана Ийдярто.

Напомним, ранее в Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД.

Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев в свою очередь обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двухсторонних отношениях.