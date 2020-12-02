Лидеры ОДКБ решили договориться о формировании справедливого мироустройства

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируют принять на проходящем в режиме видеоконференции саммите заявление о формировании справедливого мироустройства, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил, открывая саммит, что «подготовлен солидный пакет договоренностей, в их числе – итоговая декларация и заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства», передает ТАСС.

Российский лидер также назвал перспективным предоставление статусов наблюдателя и партнера странам, желающим сотрудничать с ОДКБ.

Ранее Владимир Путин призвал членов ОДКБ к солидарности в вопросе сохранения исторической правды.