Песков оценил Шнурова в амплуа журналиста

Видеть музыканта Сергея Шнурова в новом для него амплуа журналиста на пресс-конференции президента было очень необычно, шаги в новой профессии заслуживают похвалы, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«А что, вы ожидали, что он в стихах вопрос задаст?» – ответил Песков на просьбу прокомментировать вопрос Шнурова главе государства в эфире радио «Комсомольская правда». Он отметил, что музыкант все глубже погружается в дела своего канала. Напомним, Шнуров является генеральным продюсером телеканала RTVI.



«Он задал свой вопрос. Видеть его в этом амплуа было очень необычно. Я знаю, что он погружается в журналистику, он активно поднимал руку. В конце концов, он абсолютно приличный человек. Давайте все-таки амплуа и сценические образы как-то отличать от реального человека. То, что человек осваивает новую профессию, это заслуживает похвалы», – отметил Песков.

Шнурова спросил Владимира Путина о том, почему российские хакеры «не помогли вновь избраться» президенту США Дональду Трампу и «как описывать нашу жизнь, не используя ненормативную лексику».



Песков отметил, что Путин позитивно оценил прошедшую в четверг ежегодную пресс- конференцию. «Скорее позитивно [оценивает]. Позитивно с точки зрения того объема вопросов, которые ему (Владимиру Путину) удалось выслушать, которые удалось задать журналистам», – сказал представитель Кремля.

Судя по охвату обсужденных тем, пресс-конференция получилась содержательной, добавил Песков, передает РИА «Новости». Кроме того, прошедшее накануне мероприятие было эффективным для президента благодаря уникальному формату, так как пресс-конференция состояла не только из вопросов журналистов, но и включала в себя элементы прямой линии с гражданами страны.

Также представитель Кремля рассказал, что мнение главы государства в условиях удаленной работы по причине пандемии чиновники узнают через видеоконференции и благодаря телефонным разговорам, передает ТАСС.

Большая пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в кол-центр от граждан. Поднятых тем было еще больше, так как многие корреспонденты задавали по два, три, а то и больше вопросов. Глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась в одном зале с президентом, еще часть – в Центре международной торговли.