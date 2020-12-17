Путин ответил на «провокацию» Шнурова про поражение Трампа

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос музыканта Сергея Шнурова о том, почему российские хакеры «не помогли вновь избраться» президенту США Дональду Трампу и «как описывать нашу жизнь, не используя ненормативную лексику».

«Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить редиска, а не употреблять ненормативную лексику. В принципе, русский язык достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к этой ненормативной лексике, о которой вы сейчас сказали», – сказал Путин.

Президент также поблагодарил Шнурова, что он в ходе пресс-конференции не использовал ненормативную лексику, как делает это «иногда со сцены на массовую аудиторию».

Что касается первой части вопроса, «я считаю, что ваш вопрос – провокация», отметил Путин. «Российские хакеры не вмешивались в выборы в США, это все домыслы, чтобы испортить отношения между странами», – ответил президент на вопрос о «вмешательстве» в выборы в США.

Москва исходит из того, что избранный президент США поймет, что происходит, заявил Путин. Кроме того, глава государства надеется, что Джо Байден будет решать проблемы в отношениях с Россией.

Он добавил, что Трамп не нуждается в трудоустройстве в России, так как его многие поддерживают в Штатах.

Путин также отметил, что Трамп, как он понимает, не уйдет из политики.