Американская Moderna уничтожила 400 тыс. доз вакцины от коронавируса

Компания Moderna была вынуждена уничтожить 400 тыс. доз вакцины от коронавируса из-за проблемы, возникшей при производстве, заявил советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи.

Отмечается, что проблема с «фильтрацией» возникла на финальных стадиях производства, передает РИА «Новости».

По словам представителя компании Рэя Джордана, Moderna по-прежнему сможет произвести запланированные 20 млн доз в этом месяце и от 85 до 100 млн доз для США в первом квартале 2021 года.

Слауи отметил, что подобных проблем «следует ожидать» при сложном производственном процессе, подобном тому, который необходим для вакцины Moderna.

Напомним, американская биотехнологическая компания Moderna подала в США заявку на использование вакцины от COVID-19. В стране уже началась вакцинация с использованием вакцины Pfizer и BioNTech. Прививка вызвала тяжелые последствия у медработника. Власти США предоставили Pfizer и Moderna иммунитет от ответственности на случай серьезных побочных эффектов у добровольных участников испытаний вакцины.