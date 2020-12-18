Перевод пенсий и соцвыплат на карту «Мир» продлили до 1 июля

Перевод пенсий и иных социальных выплат россиян на карту «Мир» продлен до 1 июля 2021 года, следует из информационного письма ЦБ.

Изначально планировалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную систему должен завершиться до 1 июля этого года, потом этот срок был продлен до 1 октября, а затем – до конца года.

«Банк России информирует о неприменении до 1 июля 2021 года мер за нарушение кредитными организациями п. 2 ч. 5 ст. 305 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и приложения 13 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в связи с зачислением пенсии и иных социальных выплат... на банковские счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт, не являющихся национальными платежными инструментами», – передает РИА «Новости» текст документа.

Кроме того, регулятор рекомендовал банкам организовать дистанционное взаимодействие с клиентами, получающими пенсии и соцвыплаты на платежные карты, для выпуска им национальных платежных инструментов и их доставки при наличии такой возможности.

Одновременно ЦБ посоветовал банкам в случае истечения срока действия платежных карт у пенсионеров обеспечивать до 1 июля 2021 года доступность совершения операций с картами и после истечения срока действия с учетом применяемых кредитными организациями систем управления рисками и условий использования платежных карт.

«С учетом изложенного рекомендуем... уведомить клиентов – физических лиц, получающих пенсионные выплаты, о возможности использования платежных карт после истечения срока их действия и об отсутствии необходимости получения новой карты в офисах кредитной организации до 1 июля 2021 года. При этом рекомендуется информировать указанных клиентов о возможности отказаться (в случае их желания) от продления срока действия имеющихся у них платежных карт, срок действия которых истек», – заключил регулятор.

Напомним, в сентябре директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщила, что Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» до 31 декабря 2020 года.