Указана вероятная продолжительность иммунитета от применения «Спутник V лайт»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V лайт», вероятно, обеспечит иммунитет от коронавируса на три-четыре месяца, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он рассказал, что «ожидать формирование иммунитета можно будет через три недели». Гинцбург пояснил, что иммунитет «укорачивают», не делают «его длительным», не создают «клетки памяти». В результате «иммунитет будет непродолжительный» – три «от силы четыре» месяца, «по принципу гриппозной вакцины, она месяца четыре действует от силы», передает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что специалисты Центра имени Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. В РФПИ рассказал подробности о вакцине «Спутник V лайт». Гинцбург сказал, что препарат «позволяет предложить некоторый компромисс между продолжительностью действия и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости, даже не столько заболеваемости, сколько смертности от данного заболевания».