В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

За сутки в Москве умерли 72 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как передает ТАСС, всего в Москве зафиксирован 715241 случай COVID-19, вылечились 551207 вирус-положительных пациентов. Общее число летальных случаев – 10243 (днем ранее скончались 76 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус).

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале записи на вакцинацию для новых групп граждан. С понедельника записаться на вакцинацию смогут работники промышленности, транспорта и СМИ. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.