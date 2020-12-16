В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве умерли 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как передает ТАСС, общее число случаев коронавируса, зафиксированных за все время в российской столице – 708530. При этом 545430 человек вылечились. 10171 вирус-положительный пациент скончался (накануне умерли 73 пациента с коронавирусом).