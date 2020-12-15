В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве умерли 73 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Сутками ранее сообщалось о 77 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 095.

За минувшие сутки в России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,7 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5418, Санкт-Петербурге – 3765, Московской области – 1392.