Пожаловавшегося Путину на чиновника инвалида обеспечат протезами

Взгляд
17 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 18:18  |  vz.ru
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Как нехватка трудовых мигрантов сказалась на российской экономике

России нужны трудовые мигранты из Средней Азии Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 3-5 млн трудовых мигрантов лишилась Россия в 2020 году. Это треть или даже половина от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Таковы оценки МВД. Как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике?  Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Почему Венгрия встала на сторону России в вопросе семейных ценностей

Гей-парады в Венгрии все еще проходят, но вот семьи гомосексуалистам заводить там уже нельзя Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press
Еще одна европейская страна солидаризовалась с Россией в том, что касается семейной политики. Венгрия приняла закон, определяющий брак как исключительно союз между мужчиной и женщиной – и это немедленно вызвало возмущение и представителей ЕС, и защитников прав секс-меньшинств. Что привело Будапешт к такому решению и не дает ли это России новые политические возможности? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Вернутся ли империи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
С уходом администрации Трампа Соединенные Штаты сделали еще один шаг в сторону от трона глобального лидера и управляющего всеми мировыми процессами. Но готовы ли те, кто еще недавно царствовал над миром, снова взять бразды правления в свои руки? Подробности...
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Будущее – не то место, где нужно искать надежду

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Чем меньше мы наполняем надеждой фантом грядущего, тем больше вероятность, что оно наступит. Это вопрос не мечты, а простого выживания. К счастью, русским людям выживать, стиснув зубы, не впервой. Это можно делать без улыбок, все равно за маской не разглядеть. Подробности...
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Многие из нас лишились иллюзий раньше, чем девственности

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Обязательно должно сложиться какое-то новое ополчение из еще живых «жертв» советского гуманитарного образования. Мы еще остались. Мы еще в форме. Мы еще в себе. Нам необходимо на время войны превратиться в рыцарей здравого смысла. Мы еще имеем шанс вернуть управление вечно ускользающим будущим. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
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    Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?

    Пожаловавшегося Путину на чиновника инвалида обеспечат протезами

    17 декабря 2020, 17:17

    Текст: Абдулла Шакиров

    Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко направил обращение в отделение Пенсионного фонда после того, как инвалид Анатолий Терехов из деревни Теплицы пожаловался на чиновника фонда президенту Владимиру Путину. Область обеспечит пенсионера протезами.

    «Александр Дрозденко взял на контроль предоставление новых протезов через ФСС для Анатолия Терехова и оборудование парковок для инвалидов волосовской администрацией», – сообщается в Telegram-канале администрации региона.

    Пенсионер обратился к Путину в ходе большой пресс-конференции, сообщив, что в территориальном отделении Пенсионного фонда о повышении пенсий инвалиду посоветовали спрашивать у президента страны, передает РИА «Новости». Губернатор области инициировал проверку служебного поведения сотрудника фонда.

    Путин на вопрос инвалида о том, почему чиновники «ведут себя отвратительно», ответил, что госслужащие бывают разные, и «в семье не без урода».

    17 декабря глава государства выступил на ежегодной пресс-конференции в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований. 

    Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.


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