Пожаловавшегося Путину на чиновника инвалида обеспечат протезами

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко направил обращение в отделение Пенсионного фонда после того, как инвалид Анатолий Терехов из деревни Теплицы пожаловался на чиновника фонда президенту Владимиру Путину. Область обеспечит пенсионера протезами.

«Александр Дрозденко взял на контроль предоставление новых протезов через ФСС для Анатолия Терехова и оборудование парковок для инвалидов волосовской администрацией», – сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Пенсионер обратился к Путину в ходе большой пресс-конференции, сообщив, что в территориальном отделении Пенсионного фонда о повышении пенсий инвалиду посоветовали спрашивать у президента страны, передает РИА «Новости». Губернатор области инициировал проверку служебного поведения сотрудника фонда.

Путин на вопрос инвалида о том, почему чиновники «ведут себя отвратительно», ответил, что госслужащие бывают разные, и «в семье не без урода».

17 декабря глава государства выступил на ежегодной пресс-конференции в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.