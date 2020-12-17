Путин раскрыл секрет семейного счастья

Секрет семейного счастья заключается в любви, сказал президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря.

Путин сказал в ответ на соответствующий вопрос журналиста из Исландии, что «секрет семейного счастья – это любовь, но это не секрет, это все знают».

«Это понятие универсального характера, оно должно лежать в основе отношений в семье и в отношениях между народами», – добавил российский лидер.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.