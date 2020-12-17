Путин оценил качество онлайн-образования

В России существуют некоторые проблемы с дистанционным образованием, особенно это касается отдаленных населенных пунктов, однако у онлайн-формата есть и свои плюсы, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря.

Путину был задан вопрос о том, что он думает о качестве дистанционного образования в России, на которое многие учебные заведения были вынуждены перейти в условиях коронавируса, а также как он оценивает уровень подготовки выпускников в таких условиях.

Президент отметил, что среди всех школ России лишь 2% полностью ушли на дистанционное обучение, остальные либо продолжают работать в обычном режиме, либо используют смешанную систему.

При этом в вузах ситуация противоположная, большинство учреждений перешли на дистанционное обучение.

«Конечно, онлайн-система, такой формат не заменит никогда прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем. Во всяком случае, этого еще очень долго не произойдет. (...) Тем не менее система, при которой и в школе, и в высшей школе, онлайн-образование будет использоваться, будет развиваться. (...) Это востребовано, это стало частью нашей жизни, и не нужно этого бояться. Но преувеличивать эти возможности тоже не нужно», – сказал глава государства.

Путин отметил также, что в школах сталкиваются с проблемой нехватки компьютерного оборудования, сложностями с подключением к интернету, особенно в небольших населенных пунктах.

«В 2021 году все школы России должны получить доступ к скоростному интернету. Часть уже сейчас оборудована, а в 2021 году должны быть все», – сказал он.

Российский лидер также отметил, что понимает претензии студентов, оспаривающих плату за дистанционное обучение: «Мы платили за образование в нормальном режиме, а в онлайн у вас там качество падает и так далее. Я понимаю, что они имеют в виду, я как бы в известной степени разделяю их отношение к этому вопросу. Но есть и другая сторона этой медали: преподаватель, профессор, доцент читает лекции Х часов, он что офлайн читает, что онлайн – все равно читает – за что ему меньше платить?».

Президент отметил, что в структуре расходов вузов до 70% приходится на выплату заработной платы. При этом он указал, что вузам уже дважды выделялись финансовые ресурсы для поддержки работы в дистанционном формате.

По словам Путина, система, при которой онлайн будет использоваться, в будущем будет развиваться. Так, например, специалист узкого профиля может быть одновременно в нескольких местах в обычном режиме работы, а онлайн это позволяет.

При этом он указал, что качество при обучение при дистанционном формате все же может страдать, а потому лучше, когда используется смешанная система.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.