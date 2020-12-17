Команде Байдена доложили о «российских кибератаках»

Переходной команде избранного президента США Джо Байдена сообщили о приписываемых России кибератаках, сообщил источник в министерстве внутренней безопасности США.

По информации телеканала CNN, члены переходной команды Байдена провели ряд встреч с различными агентствами в рамках подготовки к смене власти. По словам источника, в понедельник их уведомили о массовом взломе, передает РИА «Новости».

Напомним, американские СМИ бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров» к взлому системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Россия отвергла обвинения. Кремль призвал прекратить «голословно обвинять русских».

При этом в совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками против правительственных учреждений страны.