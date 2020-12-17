Депутат из Южно-Сахалинска разъяснила предложение «учить детей пить»

Депутат из Южно-Сахалинска Майя Кириллова пояснила свои слова о том, что нужно «воспитывать детей, чтобы они умели пить». По ее словам, эмоциональное высказывание было вырвано из контекста.

Кириллова отметила, что пыталась донести до коллег свою четкую позицию. Она сочла неправильными попытки «кошмарить» бизнес, передвигая торговые точки «еще на 12 метров» от школ, и напомнила, что нельзя давить на предпринимателей, передает РИА «Новости».

«Вместо того, чтобы заниматься ненужной и вредной, я считаю, для нашего города работой, надо воспитывать детей, заниматься их досугом, объяснять, что такое алкоголь, с какого возраста его нужно принимать, какие алкогольные напитки можно принимать, какие категорически нельзя, воспитывать культуру употребления алкоголя. Говорить о том, что мы не пьем, ну, это неправильно и лицемерно», – сказала Кириллова.

Депутат добавила, что при правильном воспитании вопроса о размещении алкомаркетов не возникнет. Кроме того, спиртное свободно продается и в обычных магазинах, но закон запрещает реализовывать его несовершеннолетним. Поэтому очередная попытка передвинуть специальные торговые точки, по ее словам, это попытка пропиариться, прикрываясь интересами детей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что с 2014 года в России существенно снизилось число школьников, которые хотя бы раз пробовали курить или выпивали алкоголь.