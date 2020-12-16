Анонсировано участие Путина в заседании Совета глав государств СНГ

Президент России Владимир Путин 18 декабря примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, в ходе которого будут обсуждаться сотрудничество в рамках Содружества и борьба с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что 18 декабря Путин «примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств». Заседание пройдет под председательством Узбекистана в режиме видеоконференции.

Лидеры обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях.

Также планируется рассмотреть вопросы взаимодействия в борьбе с распространением COVID и обменяться мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

По итогам заседания будет утверждена актуализированная Концепция дальнейшего развития СНГ, приняты совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил готовность России помогать коллегам по СНГ в борьбе с коронавирусом.