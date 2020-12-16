Перепись населения России впервые решили провести с использованием «больших данных»

Всероссийская перепись населения впервые пройдет с использованием технологии «больших данных» (big data) в режиме эксперимента, сообщил глава Росстата Павел Малков.

«Искусственный интеллект будет применяться при анализе тех данных, которые агрегируют операторы мобильной связи. В этот раз мы впервые будем экспериментировать с большими данными», – передает РИА «Новости» слова Малкова.

Он отметил, что все операторы мобильной связи владеют информацией о перемещениях абонентов. На основе этих данных ведомство получит сведения о количестве населения муниципальных районов и городских округов, что позволит, в том числе, уточнить результаты переписи. «Сейчас как раз заключаем контракт и ведем соответствующие работы», – пояснил глава статистического ведомства.

Замглавы Росстата Павел Смелов пояснил, что стоимость контракта с «Центром экономики и инфраструктуры», который будет работать в этом направлении с операторами, составляет 255 млн рублей. На сегодня центр заключил контракты с МТС и Tele2, до конца декабря они должны полностью представить пилотный проект. С остальными крупными операторами ведутся переговоры.

По словам Смелова, в рамках контракта Росстат получит данные от сотовых операторов за два года помесячно. «Надо понимать, что мы берем численность населения за апрель, но по нашей методологии – это те люди, которые проживают на определенной территории 12 месяцев. Соответственно берутся данные у сотовых операторов за предыдущие 12 месяцев», – указал Смелов. По итогам переписи ведомство рассмотрит валидность этого источника данных и примет решение об использовании данных операторов на постоянной основе.

Кроме того, в Росстате задумались о переводе переписи населения на альтернативные источники данных.

«Переход в онлайн – скорее, нет. То есть отказаться от переписчиков и перевести в онлайн – наверное, нет, а вот полностью перевести перепись на альтернативные источники данных, я считаю, что это не просто возможно, а это задача, это цель», – сказал Малков.

Глава Росстата пояснил, что ведомство планирует активнее использовать административные источники информации, чтобы в будущем меньшая доля отводилась на опрос, и большая доля – на информацию из административных источников. «Во-первых, эти источники должны появиться, во-вторых, все данные нужно связать между ними», – добавил он.

«Но, одновременно надо понимать, что это огромный проект, который нужно начинать уже сразу после завершения этой переписи, выстраивать архитектуру информационных систем, развивать соответствующие системы, связывать их между собой – это как раз проект для следующей переписи», – резюмировал Малков.

Напомним, ранее в Росстате рассказали о курьезах переписи 2010 года.

Всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена и пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

1 октября перепись стартовала в труднодоступных районах России.