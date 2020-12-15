Рада Украины приняла бюджет с дефицитом ВВП в 5,5%

Верховная рада Украины во вторник приняла государственный бюджет на 2021 год с дефицитом ВВП в 5,5%. Согласно документу, инфляция составит 7,3%, а экономика вырастет на 4,6%.

За бюджет проголосовали 289 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Как сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, в бюджете предусмотрен рост расходов на систему здравоохранения, закупку вакцин от коронавируса, повышение минимальных зарплат, индексацию пенсий и доплат пенсионерам в возрасте 75 плюс и повышение зарплат врачам на 30% и учителям на 25%. Отмечается, что среднемесячная зарплата украинцев в 2021 году составит 13,6 тыс. гривен (489 долларов), а курс национальной валюты установится на отметке 29,1 гривна за доллар вместо 27 гривен в этом году. Расходы на оборону предусматриваются в размере 5,93% ВВП против 5,45% в 2020-м.

Кроме того, документ предполагает увеличение прожиточного минимума работоспособных граждан до 2 тыс. 481 гривны (89 долларов) и рост месячной минимальной зарплаты с 1 декабря 2021 года до 6,5 тыс. гривен (234 доллара). Также сообщается, что на борьбу с пандемией коронавируса Украина направит 19,4 млрд гривен или 692 млн долларов.

Тем временем лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал принятый бюджет «преступным». Фракция ОПЗЖ в Раде отказалась поддержать документ, посчитав, он приведет Украину к экономическому краху, передает ТАСС.

«Это преступный бюджет, который влечет за собой ответственность тех, кто его подготовил, тех, кто не хочет менять экономический курс страны, тех, кто не хочет наполнять реальным содержанием социальную политику», – заявил Медведчук.

Как сообщил лидер ОПЗЖ, власти проигнорировали предложение партии наполнить бюджет за счет внутренних резервов, например, увеличить доходы и ВВП, сняв экономическую блокаду с Донбасса. Он отметил, что доходная часть бюджета на 65% составлена из заимствований, чего никогда не случалось в истории республики

«То есть мы можем заработать для себя и на себя 36%, а 65% должны одолжить. Вот это уже конец. Это уже крах. Это крах экономической независимости страны, это крах социальной сферы, это крах всего, к чему прикасалась и прикасается эта власть», – сказал он.

«Мы увеличиваем финансирование администрации президента или, как сейчас называется, офиса президента. Мы увеличиваем финансирование правоохранительным структурам, как раз тем структурам, которые сегодня могли бы подождать, чтобы деньги были вложены в реальную экономику, а реальная экономика дала бы результаты, которые могли бы и улучшить доходную часть будущих бюджетов, и наполнить реальным содержанием уровень дохода и благосостояния украинских граждан», – подчеркнул Медведчук, добавив, что займы от МВФ переводят Украину под полное внешнее управление.

В начале декабря спикер Верховной рады Дмитрий Разумков предложил предусмотреть увеличение финансирования оборонной промышленности Украины в бюджете на 2021 год.

Ранее в Раде заявили об «огромной дыре» в бюджете республики. Сообщалось, что не хватает как минимум 40 млрд гривен (1,4 млрд долларов).