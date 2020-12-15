НАТО выступило за новые меры коллективной безопасности

НАТО выступает за принятие новых мер коллективной безопасности для продвижения к ядерному разоружению, говорится в распространенном заявлении Североатлантического альянса.

«Мы призываем наших партнеров и все другие страны (…) совместно работать над улучшением коллективной безопасности с помощью конкретных, поддающихся контролю мер», – цитирует заявление НАТО РИА «Новости».

По мнению альянса, такие меры «позволят снизить стратегические риски и позволить реально продвинуться на пути к ядерному разоружению».

В НАТО также отметили, что считают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в настоящее время является «единственным заслуживающим доверия инструментом ядерного разоружения».

Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО считают, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) противоречит существующей архитектуре разоружения.

Напомним, Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года, документ ратифицировали 50 стран.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.