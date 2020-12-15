Страны НАТО не согласились с Договором о запрещении ядерного оружия

Страны-члены НАТО считают, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) противоречит существующей архитектуре разоружения, говорится в заявлении Североатлантического альянса.

«Мы подтверждаем нашу приверженность сохранению и укреплению контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Поскольку Договор о запрещении ядерного оружия, или договор о запрещении, близится к вступлению в силу, мы коллективно заявляем о своем несогласии с ним, так как он не отражает все более сложную международную обстановку в области безопасности и противоречит существующей архитектуре нераспространения и разоружения», – цитирует заявление НАТО ТАСС.

Альянс подчеркивает, что «Договор о нераспространении ядерного оружия [ДНЯО] остается единственным надежным путем к ядерному разоружению». «Мы признаем обязательства, взятые в рамках ДНЯО за пять десятилетий с момента его вступления в силу, и преисполнены решимости содействовать сохранению, универсализации и полному осуществлению ДНЯО», – сказано в заявлении.

В НАТО при этом полагают, что ДЗЯО не имеет четких механизмов проверки. «С другой стороны, Договор о запрещении не имеет каких-либо строгих или четких механизмов проверки и не был подписан ни одним государством, обладающим ядерным оружием, и поэтому не приведет к ликвидации ни одного ядерного оружия. Он рискует подорвать глобальную архитектуру нераспространения и разоружения, в основе которой уже более 50 лет лежит ДНЯО, а также поддерживающий его режим гарантий МАГАТЭ», – подчеркивается в заявлении Североатлантического альянса.



Отмечается, что «пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерной организацией». «Союзники полны решимости обеспечить, чтобы ядерное сдерживание НАТО оставалось безопасным, надежным и эффективным, и отвергают любые попытки делегитимизировать ядерное сдерживание. Мы не принимаем никаких аргументов в пользу того, что Договор о запрещении отражает или каким-либо образом способствует развитию международного права. Договор о запрещении не изменит юридических обязательств наших стран в отношении ядерного оружия», – говорится в документе.

Кроме того, НАТО призывает «партнеров и все другие страны реалистично осмыслить влияние ДЗЯО на международный мир и безопасность, в том числе на ДНЯО, и присоединиться к альянсу в работе по укреплению коллективной безопасности на основе ощутимых и поддающихся проверке мер, которые могут снизить стратегические риски и обеспечить реальный прогресс в области ядерного разоружения».

Напомним, Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года, документ ратифицировали 50 стран.

В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция выступили против ДЗЯО, в российском дипломатическом ведомстве подчеркивали, что договор не учитывает ключевые проблемы по ядерному разоружению. Позже Россия еще раз подтвердила свою позицию по ДЗЯО.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.