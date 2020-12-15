Гафта проводили в последний путь аплодисментами

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15 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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Какие меры остановят рост цен на продукты

В России установили персональную ответственность за высокие цены Павел Бедняков/РИА Новости
Критика Владимиром Путиным министра экономического развития Максима Решетникова за подорожание сахара, подсолнечного масла и хлеба возымела действие. Быстрое решение кризиса найдено. А чтобы чиновники вновь не допустили удорожание важных продуктов питания, установлена персональная ответственность. Поможет ли ручное управление сдержать цены на продукты? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Новая ссора США и Китая вспыхнула из-за трех женщин

Кристин Фанг не стеснялась вступать в интимные отношения с американскими топ-чиновниками, уверяет пресса facebook.com/christine.fang2
Джо Байден, всю избирательную кампанию изображавший из себя «анти-Трампа», стремительно превращается в «Трампа номер два». В частности, Байден дал понять, что продолжит главное начинание Трампа во внешней политике – конфликт с Китаем. Это следует из решения нового президента назначить на пост, от которого зависит ход торговой войны с Пекином, чиновницу Кэтрин Тай, дочь бежавших из Китая антикоммунистов. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Или ты каешься, или ты враг

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Людям нужно то, что их разъединяет. Инстинкт разногласий требует единомыслия. Активистам нужны враги. Люди объединяются перед лицом общего врага, а если его нет или они его не видят, ищут врагов друг в друге. Подробности...

Культура большинства меньшинствам не угрожает

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Признавая Рождество государственным праздником, страна не просто делает жизнь немного удобнее для своих верующих граждан – она признает, что у нее есть история, культура, общая идентичность. Наши сердца согревает то же самое, что согревало сердца наших предков. Подробности...
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Дело раскрыто. Куда ведут трусы Навального

Кот Скрипаля
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Это сказка про репку, а не расследование покушения. В России поверят в слежку, в преследование, в инсценированные уголовные дела, в угрозы близким. Но не в животворящий «Новичок», от которого еще ни один Скрипаль не умер, кроме их кота, и то в целях профилактики. Подробности...
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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Последний шанс Трампа

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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
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Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

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    Гафта проводили в последний путь аплодисментами

    15 декабря 2020, 12:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Гражданская панихида по народному артисту РСФСР Валентину Гафту прошла во вторник в столичном театре «Современник». Артиста проводили в последний путь аплодисментами.

    Прощание продлилось два с половиной часа, его посетили больше сотни человек, передает ТАСС. Проститься с артистом пришли друзья и коллеги, почитатели его творчества. Гражданская панихида состоялась в открытом в формате, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

    Прощание посетили руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, народные артисты Эммануил Виторган, Сергей Гармаш, Александр Розенбаум, народная артистка РФ Елена Яковлева, заслуженный артист, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и многие другие.

    Гафт будет похоронен на Троекуровском кладбище.

    Советский и российский актер, народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в субботу в возрасте 85 лет, сообщила его супруга Ольга Остроумова. Смерть актера подтвердили и в театре «Современник». В августе 2019 года актер перенес инсульт, а в сентябре был частично парализован. Врачи оценивали состояние артиста как тяжелое, по некоторым сведениям, ему требовалась хирургическое вмешательство. Глубокие соболезнования родным народного артиста РСФСР выразил президент Владимир Путин.


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