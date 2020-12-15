Гафта проводили в последний путь аплодисментами

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15 декабря, вторник | Последнее обновление — 14:12 | vz.ru
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Какие меры остановят рост цен на продукты
На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году
Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну
Новая ссора США и Китая вспыхнула из-за трех женщин
За смерть в прямом эфире могут ответить зрители
Или ты каешься, или ты враг
Алексей Алешковский, сценарист
Людям нужно то, что их разъединяет. Инстинкт разногласий требует единомыслия. Активистам нужны враги. Люди объединяются перед лицом общего врага, а если его нет или они его не видят, ищут врагов друг в друге. Подробности...
Культура большинства меньшинствам не угрожает
Сергей Худиев, публицист, богослов
Признавая Рождество государственным праздником, страна не просто делает жизнь немного удобнее для своих верующих граждан – она признает, что у нее есть история, культура, общая идентичность. Наши сердца согревает то же самое, что согревало сердца наших предков. Подробности...
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Дело раскрыто. Куда ведут трусы Навального
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Это сказка про репку, а не расследование покушения. В России поверят в слежку, в преследование, в инсценированные уголовные дела, в угрозы близким. Но не в животворящий «Новичок», от которого еще ни один Скрипаль не умер, кроме их кота, и то в целях профилактики. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом
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Умер Валентин Гафт
Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбищеПодробности...
Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом
Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами ТурцииПодробности...
КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»
На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/чПодробности...
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12:13
Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми
Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.Подробности...
19:06
собственная новость
Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд
Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.Подробности...
18:00
В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол
В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.Подробности...
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