Задержанный за стрельбу из Maybach в центре Москвы объяснился

Мужчина, устроивший стрельбу из автомобиля Maybach в Москве, заявил, что так проверял пригодность пистолета, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В МВД сообщили, что правоохранители «установили владельца иномарки, а позже задержали подозреваемого в применении оружия», тот «признался, что хотел проверить, пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет, для чего, находясь на заднем сиденье своего автомобиля, произвел три выстрела в воздух», передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье вечером на Тверской улице неизвестные на автомобиле Maybach несколько раз выстрелили из окна, а затем скрылись. Сообщалось, что машина якобы принадлежит столичному бизнесмену, но стрельбу из автомобиля вел другой человек. Позже подозреваемого задержали.