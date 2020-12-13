В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу из автомобиля Maybach

Правоохранители проверяют информацию о том, что неизвестные открыли стрельбу из автомобиля в Москве, а затем скрылись, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«В 19.45 (мск) поступило сообщение от очевидцев, что из автомашины производилось несколько хлопков. По данному факту проводится проверка. Разыскивается указанный по приметам очевидцев автомобиль», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По данным источника агентства, неизвестные открыли стрельбу из автомобиля Maybach на Тверской улице в Москве, а затем скрылись.

Накануне в столичном управлении МВД сообщили, что в Москве полиция начала проверку сообщений о стрельбе из пневматического оружия на территории детского сада. Огонь открыл неустановленный мужчина.