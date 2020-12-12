Мужчина открыл стрельбу на территории детсада в Москве

В Москве полиция начала проверку сообщений о стрельбе из пневматического оружия на территории детского сада. Огонь открыл неустановленный мужчина, сообщили в столичном управлении МВД.

Инцидент произошел в пятницу в детсаду на улице Тихвинской, передает «ФАН».

В момент выстрелов родители забирали своих детей домой, уточняется в сообщении. В результате инцидента никто не пострадал, имущество не повреждено

В сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который открыл стрельбу по окнам детского сада на Ириновском проспекте.