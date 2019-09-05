Детсад обстреляли в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу по окнам детского сада на Ириновском проспекте.

По данным МВД, задержанный из хулиганских целей открыл стрельбу из пневматической винтовки из окна своей квартиры, сообщает «РЕН ТВ».

В результате этого пострадал мужчина, находившийся на территории детского сада. Ему была оказана медицинская помощь.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Накануне в Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики».