В КБР обстреляли съемочную группу фильма «Чики»

В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу ленты «Чики», в которой снимается Ирина Горбачева, об этом сообщил режиссер картины Эдуард Оганесян.

Нападавший задержан полицейскими, сообщил режиссер радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что в результате нападения никто не пострадал.

«Мы продолжаем снимать. Никто не ранен. У нас просто ребята несколько дней назад попали в ДТП. Это отдельная история. Человек обстрелял машины наши и был арестован сотрудниками полиции», – пояснил Оганесян.

По его словам, на съемочную группу напал местный житель. О мотивах подозреваемого пока не известно, официального подтверждения инцидента на данный момент не поступило.

В апреле в Москве мужчина обстрелял подростков из окна жилого дома.