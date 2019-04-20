В Москве мужчина обстрелял подростков из окна жилого дома

В Москве мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома по подросткам, двое получили ранения, об этом сообщает ГСУ СК по Москве.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина в городе Москве открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета. Пуля задела одного из подростков по касательной возле виска, у второго ребенка ранение колена», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Решается вопрос о передаче расследования в ГСУ СК по Москве.

«Следователи намерены провести комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств такого циничного преступления», – заключает ведомство.