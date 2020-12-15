Рубль вырос к доллару Россия ввела тарифную квоту на экспорт зерна и экспортную пошлину на пшеницу Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов 15 декабря 2020, 10:26 Российский рынок акций открылся падением биржевых индексов. По данным на 10.00 индекс Мосбиржи терял 0,07%, достигая 3252,68 пункта, индекс РТС уменьшался на 0,78%, до 1387,15 пункта, передает ТАСС. К 10.23 индексы торговались уже в «зеленой» зоне. Так, индекс Мосбиржи прибавлял 0,29% и находился на отметке в 3264,25 пункта. Индекс РТС торговался на уровне 1399,7 пункта (+0,11%).

