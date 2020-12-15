Россия ввела тарифную квоту на экспорт зерна и экспортную пошлину на пшеницу

Правительство устанавливает тарифную квоту на экспорт зерна из России и экспортную пошлину на пшеницу – они будут действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

Правительство указывает, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия.

«Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну», – передает РИА «Новости» сообщение кабмина.

«В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы – 25 евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года», – добавляет кабмин.

В среду, 9 декабря, президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты, а правительству подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен.

Позже сообщалось, что бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в росте цен на продукты нет ничего удивительного, так как в России высокая процентная ставка по кредитам для аграриев.